Abbiamo assistito alle prove e vi sveliamo le canzoni di Sanremo 2020 in anteprima (Di lunedì 3 febbraio 2020) Basco da “picciotto” (nonostante abbia detto di essersi vestito “come un cantante di destra”) calato sulla fronte, occhiale scuro. Fiorello si muove sinuoso e senza schema nella platea dell’Ariston. Un continuo andirivieni, assoluto protagonista della conferenza stampa, catalizza anche l’attenzione dei giornalisti accorsi ad ascoltare le prove dei cantanti in gara di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Non c’è dubbio che la “sua” sarà una delle “canzoni” vincenti di questa edizione.Previsioni di spettacolo a parte, la prima impressione dopo aver ascoltato le 24 canzoni dei big in gara è che Amadeus abbia seguito il tracciato di Baglioni, innovando nella scelta dei brani, ma mantenendo comunque un piede nel passato.Esibirsi davanti alla stampa non è mai facile per gli artisti. Che ... huffingtonpost

eurobooth : RT @OGAEItaly: Abbiamo assistito alle prove odierne. Ecco che cosa ne pensiamo delle canzoni di #Sanremo2020 - HuffPostItalia : Abbiamo assistito alle prove e vi sveliamo le canzoni di Sanremo 2020 in anteprima - clakk11 : RT @OGAEItaly: Abbiamo assistito alle prove odierne. Ecco che cosa ne pensiamo delle canzoni di #Sanremo2020 -