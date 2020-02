Zidane: «Noi contenti, ma il cammino è ancora lungo» VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Zidane, le parole del tecnico del Real Madrid dopo la vittoria nel derby contro l’Atletico di Simeone Un vittoria importante quella del Real Madrid nel derby contro l’Atletico. La squadra di Zidane ha vinto di misura grazie alla rete di Benzema. Ecco le parole del tecnico al termine del match. «Un derby è sempre speciale e complicato da vincere. Abbiamo speso molto ma è normale contro una squadra che difende così bene. Dobbiamo essere contenti di tutto ciò ma la stagione è molto lunga. Mancano ancora tante partite in tutte le competizioni. Abbiamo vinto la supercoppa ma il cammino è ancora molto lungo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

