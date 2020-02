Serie C, Vibonese-Reggina: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie C, Vibonese-Reggina: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 2 Febbraio alle ore 17.30 va in scena il match Vibonese-Reggina, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C. Il derby calabrese sarà uno dei big match di questa giornata ed è atteso un grande afflusso di tifosi, come confermato dalla società rossoblu che ha dichiarato già sold out il settore ospiti, dedicato ai tifosi amaranto.Segui Termometro Politico su Google News La Vibonese al momento si trova in tredicesima posizione nel girone C con 28 punti. Davanti al proprio pubblico, la squadra allenata da mister Giacomo Modica, proverà a ritrovare la vittoria che ormai manca da più di cinque giornate. Ultimo turno di squalifica da scontare per il capitano Bubas. La Reggina, capolista del girone C con 53 punti, deve lasciarsi alle spalle il rocambolesco pareggio arrivato con il Bari la scorsa ... termometropolitico

Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Mario #Prezioso rientra al #Napoli dalla #Vibonese e va in prestito in Serie B al #Cosenza. Fumata bianca. #calciomercato - ganiyuridwanayo : RT @NicoSchira: Mario #Prezioso rientra al #Napoli dalla #Vibonese e va in prestito in Serie B al #Cosenza. Fumata bianca. #calciomercato - Diego31883 : RT @NicoSchira: Mario #Prezioso rientra al #Napoli dalla #Vibonese e va in prestito in Serie B al #Cosenza. Fumata bianca. #calciomercato -