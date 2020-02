Londra, uomo accoltella passanti in strada poi viene ucciso dalla polizia. “Terrorismo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ha accoltellato diverse persone per strada, ferendole, poi è stato ucciso dalla polizia intorno alle 14 (ora locale, le 15 in Italia). Quello che è avvenuto oggi nell’affollata Streatham High Road, a sud di Londra, è un attentato di matrice “terroristica”. Gli agenti hanno isolato l’area. Circolano già decine di video su Twitter postati da testimoni che hanno assistito all’attacco, in cui si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco. Nella zona grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze. L'articolo Londra, uomo accoltella passanti in strada poi viene ucciso dalla polizia. “Terrorismo” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

