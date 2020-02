LIVE Trieste-Dinamo Sassari 46-57, Serie A basket in DIRETTA: il Banco mantiene il vantaggio in doppia cifra a metà terzo quarto (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-61 Jones sfrutta il mismatch con Gentile e riporta Trieste sul -10 a 1’04” dalla sirena dei 30. 49-61 2/2 per l’ex Maccabi Tel Aviv e Brose Bamberg. Fallo di Michele Vitali su Hickman. 47-61 50% Jerrels a cronometro fermo. Trieste esaurisce il bonus dopo il secondo fallo personale di Hickman, liberi per Jerrels. 47-60 TRIPLA di Pierre, dopo cinque errori personali il canadese infila dall’angolo la sua prima bomba della partita, Dalmasson ferma il tempo sul -13, il parziale del terzo quarto è di 13-16 nel terzo periodo. 47-57 Un solo tiro messo dall’ex Malaga. Liberi per Peric, fino ad ora sono 2 i punti messi a referto dal croato dell’Allianz. 46-57 TRIPLA centrale di Fernandez che mantiene a galla Trieste. 43-57 Piazzato di Cavaliero. 41-57 Lay up di Evans. 41-55 Dentro il libero supplementare del ... oasport

zazoomnews : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 11-9 Serie A basket in DIRETTA: vantaggio giuliano dopo i primi 5 minuti - #Trieste-Di… - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 11-9 Serie A basket in DIRETTA: vantaggio giuliano dopo i primi 5 minuti - #Trieste-Din… - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 20-24 Serie A basket in DIRETTA: Banco di Sardegna avanti di 4 dopo il primo quarto -… -