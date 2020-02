“Le mani addosso!”. C’è posta per te, la storia di Serena e Francesca emoziona tutti. Poi quella frase choc (Di domenica 2 febbraio 2020) E successo un poi di tutto durante l’ultima puntata di C’è posta Per Te di sabato 1° febbraio. Una di quelle vicende che non è passata inosservata stata quella di Serena, che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per recuperare il rapporto con una delle sue tre figlie, Francesca. La ragazza ha deciso di non rivolgerle più la parola e di interrompere i rapporti da quando si è separata dal padre. Serena si è rifatta una nuova vita con un uomo, ma senza dirlo alle figlie, arrivando a bere e a tentare il suicidio per il senso di colpa. Quando ha avuto il coraggio di confessarlo, Francesca l’ha messa di fronte a un ultimatum: “O lui o noi”. Da allora, non le parla più. Poi Serena ha fatto una confessione choc sulla figlia, facendo rimanere senza parole anche Maria De Filippi. Rivolgendosi a lei ha dichiarato: “Mi hai messo le mani addosso”. Un’altra storia complicata è andata in onda a C’è ... caffeinamagazine

