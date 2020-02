"La felicità è un Cip per sentirmi minuscolo" (Di domenica 2 febbraio 2020) Stavolta, aveva deciso di non scrivere canzoni d’attualità: “Ma le promesse sono fatte anche per essere tradite, no?”. A quarantadue anni, Brunori Sas – cantautore tra i più luminosi del nuovo giro indie – ha pubblicato il suo quinto album: Cip!, un disco dentro il quale ci sono undici canzoni e due singoli già celebrati (Al di là dell’amore e Per due che come noi): “Ho scritto alcune strofe d’impulso, sotto la dettatura dell’istinto, per poi allontanarmi e guardarle a distanza, cercando di scorgere l’armonia che c’è negli attriti”. Ci sono versi amari, sarcastici, disincantati, a tratti arrabbiati, accompagnati da ritornelli che raffreddano le intemperanze, invitano ad allargare la prospettiva, cercare di comprendere. Certe volte, anche a farsi una risata. In un momento in cui le ... huffingtonpost

