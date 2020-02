J-Ax a Verissimo confessa: “Perché con Fedez abbiamo chiuso…” (Di domenica 2 febbraio 2020) L’amicizia personale e artistica tra Fedez e J-Ax sembrava indissolubile, finchè non è improvvisamente finita. Ospite a Verissimo il rapper spiega il motivo della rottura a Silvia Toffanin. J-Ax a Verissimo, un papà orgoglioso J-Ax è stato ospite a Verissimo nella puntata andata in onda giorno 1 febbraio per presentare il suo nuovo disco. Nel salotto di Silvia Toffanin, il noto rapper si è aperto ad un’intervista sincera in cui ha affrontato temi che riguardavano la vita privata e la lunga carriera. Partendo dalla vita privata, il cantante ha parlato della paternità, un dono che non si aspettava, ma che lo ha reso orgoglioso e felice. E a proposito ha dichiarato: È un tornado, è me all’ennesima potenza. Quando sono a casa sono io che porto il bambino all’asilo, la sera gli faccio il bagnetto. È un privilegio che il successo non ti può dare. Dichiarazioni sulle ... velvetgossip

