Il pallone, le donne e l'esilio. Gaucci, una vita da Cinecittà (Di domenica 2 febbraio 2020) Tony Damascelli Leggo: «Il mondo del calcio piange Luciano Gaucci». Balle, colossali balle. Il mondo del calcio finge il solito cordoglio da repertorio ma non ha mai sopportato un filibustiere qual è stato Luciano Gaucci, venuto a mancare ieri, all'età di anni ottantuno, nella sua dimora di Santo Domingo. Nella Repubblica dominicana aveva deciso di rifugiarsi e, comunque, di vivere dopo peripezie di vario e avariato tipo, condanne, cause finanziarie, turbolenze famigliari. Gaucci è stato protagonista di un'Italia fracassona e furbastra, là dove nella famosa sana provincia, potevano accadere vicende improbabili e storie impossibili. Pantagruelico nel fisico, tracimante nel dire e nel fare, Gaucci era un romano de Roma che conosceva ogni angolo della città eterna per via del suo primo lavoro ufficiale, come autista dell'Atac, circolare destra, numero 8, fermata di san Pietro, ... ilgiornale

