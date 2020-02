Giorgio Manetti dopo l’addio a Gemma è arrivato il vero amore (FOTO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Giorgio Manetti di Uomini e Donne ha trovato l’amore vero arriva, dopo la fine della storia con Gemma Galgani nella sua vita è entrata Caterina E’ iniziata una nuova vita per Giorgio Manetti, l’ex cavaliere protagonista del trono over di “Uomini e donne” ha trovato l’amore. dopo aver lasciato la televisione e aver messo una fine alla sua storia con Gemma Galgani Manetti ha incontrato Caterina. L’incontro con la sua attuale fidanzata è avvenuto nel 2018, proprio quando stava per finire l’ultima stagione del programma di Maria de Filippi. L’incontro con Caterina ha stravolto la sua vita, e lo ha fatto innamorare. Come ha già detto egli stesso in una passata intervista, Caterina è una sua ex fidanzata. I due hanno avuto una storia dal 2007 al 2009, poi si sono incontrati di nuovo nel 2018 ed è scoppiata la passione. In lei Giorgio ha ritrovato una donna meravigliosa, proprio come ... kontrokultura

