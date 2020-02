Domenica In, Iva Zanicchi e la battuta sul coronavirus: "Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe" (Di domenica 2 febbraio 2020) Scivolone clamoroso in diretta a Domenica In di Iva Zanicchi. Durante l'intervista con Mara Venier, la cantante ha parlato del coronavirus e ha confessato di essere preoccupata: "Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe. Non viaggio con la mascherina per ora. Se uno ha paura, ha paura". liberoquotidiano

zazoomnews : IVA ZANICCHI- “Alberto Sordi? Io ero ubriaca mi sbatte sul letto e... (Domenica In) - #ZANICCHI- #“Alberto #Sordi?… - zazoomblog : DOMENICA IN- Ospiti Iva Zanicchi: Sei il seso Mara Venier la boutique è chiusa - #DOMENICA #Ospiti #Zanicchi:… -