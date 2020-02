Brasile: tenta di uccidere fidanzata, ma lei lo perdona (Di domenica 2 febbraio 2020) In Brasile lo scorso agosto un 28enne aveva tentato di uccidere a colpi di pistola la fidanzata, ma durante il processo lei lo ha baciato, assicurando di volerlo perdonare e ricostruire il rapporto. Brasile: fidanzata perdona il suo attentatore Tutto risale allo scorso agosto 2019, quando la 25enne Micheli Schlosser aveva litigato col fidanzato più grande di 3 anni Lisandro Posselt in una gelateria di Venacio Aires, una città del Rio Grande do Soul, in Brasile. La ragazza lo aveva accusato di tradimento, per via dei troppi messaggi ambigui nei confronti di altre ragazze presenti sul suo cellulare, minacciandolo di denuncia per violenza sessuale. L’uomo dopo essere scappato via, era tornato con in mano una pistola e aveva iniziato a sparare all’impazzata, tentando di uccidere la ragazza. In seguito l’uomo è stato arrestato e posto in custodia cautelare fino al giorno ... notizie

