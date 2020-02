Avete mai visto le figlie di Michele Cucuzza? Ecco Matilde e Carlotta, due splendide ragazze [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Michele Cucuzza protagonista del Grande Fratello Vip 4 Uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip è Michele Cucuzza. Quest’ultimo è tornato sul piccolo schermo a livello nazionale dopo un periodo in sordina nelle emittenti regionali in Sicilia. Il gieffino è un grande giornalista che per anni è stato il volto del Tg2 e successivamente conduttore de La vita in diretta su Rai Uno. Negli ultimi giorni l’uomo ha avuto una forte discussione con Andrea Montovoli e tra i due sono volate delle parole grosse. E pensare che quest’ultimo potrebbe venirgli figlio. E a proposito di questo, Avete mai visto le figlie di Cucuzza? Sono nate da due relazioni differenti. Matilde e Carlotta: le due figlie del giornalista siciliano Per ben dieci anni è stato il volto de La vita in diretta, un programma che all’epoca non aveva rivali. Per quanto riguarda la vita ... kontrokultura

borghi_claudio : Avete mai visto queste immagini girate così su uno qualsiasi dei nostri media? - alessan63456465 : Una domanda per mamme: ma voi la malattia' mani bocca piedi ' da bambine l' avete mai contratta? ??acc è un incubo - AnnaAnnaritabo : RT @borghi_claudio: Avete mai visto queste immagini girate così su uno qualsiasi dei nostri media? -