Attentato a Londra, è terrorismo (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Londra, Attentato nel quartiere di Streatham. Due passanti feriti a colpi di machete. Non sono in pericolo di vita. Attentatore ferito mortalmente dalla polizia. Torna la paura a Londra per un Attentato nel quartiere di Streatham, dove un uomo ha attaccato i passanti con un machete. Il soggetto è stato ferito a morte dagli agenti di polizia. We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions. The scene has been fully contained. We will issue more information when possible.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020 Attentato con coltello a Londra L’Attentato è avvenuto nel quartiere di Streatham, a Londra, dove un uomo ha ferito due passanti a colpi di machete prima di essere colpito a morte dagli agenti di polizia. Le autorità in un tweet hanno parlato di attacco terroristico. Di seguito il VIDEO pubblicato da il ... newsmondo

