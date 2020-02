Ascolti TV primetime, sabato 1 febbraio 2020: C’è posta per te al 29.9%, Wonder al 17.6% (Di domenica 2 febbraio 2020) Gli Ascolti tv primetime di sabato 1 febbraio 2020. Su Rai1 Wonder ha conquistato 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 C’è posta per Te ha raccolto davanti al video 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.274.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.251.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lazzaro Felice ha raccolto davanti al video 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Virus Letale ha registrato .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori con il % nel secondo episodio. Su Tv8 Un Natale con Amore ha raccolto 321.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Clandestino ha raccolto 236.000 spettatori e ... nonsolo.tv

zazoomblog : Ascolti TV primetime giovedì 30 gennaio 2020: Don Matteo 12 al 26.7% Come un gatto in tangenziale al 13.2% -… - zazoomblog : Ascolti TV primetime lunedì 27 gennaio 2020: Grande Fratello Vip 4 al 19.3% La Guerra è finita al 17.8% - #Ascolti… -