Wonder: trama, cast e curiosità del film con Julia Roberts e Owen Wilson (Di sabato 1 febbraio 2020) Sabato 1 febbraio, dalle 21.15 circa in poi su Rai1, va in onda il film del 2017 Wonder, tratto da un romanzo omonimo dello scrittore R. J. Palacio e diretto da Stephen Chbosky. Wonder: trailer Wonder: trama Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice… Wonder: cast Julia Roberts (Mystic Pizza, Fiori d’acciaio, Pretty Woman, Hook – Capitan Uncino, Il rapporto Pelican, Qualcosa di cui… sparlare , Il matrimonio del mio migliore amico, Notting Hill, Se scappi ti sposo, Erin Brockovich – Forte come la verità, Ocean’s Eleven – Fate il vostro ... tvzap.kataweb

POPCORNTVit : 'Wonder', qualche curiosità sul film con Julia Roberts e Owen Wilson - periodicodaily : Wonder - cast, trama e info sul film con Julia Roberts #1febbraio #rai1 #staseraintv - SoloLibri : Wonder: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #wonder #rai1 #film ? -