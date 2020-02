Vitinia, neonata partorita in casa. L’autopsia smentisce la versione della mamma. (Di sabato 1 febbraio 2020) La vicenda è accaduta lo scorso 19 gennaio, a Vitinia, Ostia. Una trentenne ha dato alla luce, in casa, una bambina, che poco dopo è arrivata in gravissime condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I soccorritori sono intervenuti all’istante ed hanno cercato di fare il possibile, ma la bambina è stata dichiarata morta. Dopo accurati esami, i sanitari si sono resi conto che la bambina aveva delle lesioni e delle ferite in testa, così hanno deciso di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno avviato le indagini ed accusato la trentenne di omicidio, ma quest’ultima ha raccontato di non sapere di essere incinta e che quando ha partorito, la bambina è caduta a terra ed ha battuto la testa. Poche ore fa, è giunta la notizia dell’arrivo dei ... bigodino

Vitinia neonata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vitinia neonata