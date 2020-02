Una Vera Lezione di Amicizia: 7 Donne Amiche da 20 Anni Comprano una Villa per Poter Invecchiare Insieme (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Amicizia, come l’amore? Per queste sette migliori Amiche forse sì, tant’è che Comprano casa insieme per trascorrervi una serena vecchiaia in Amicizia. È successo tempo fa in Cina, ma la notizia non smette di stupire. Se l’erano promesso una decina d’Anni fa circa, quando – forse scherzando o forse no – progettavano di acquistare una casa che le avrebbe contenute tutte insieme. E forse non avrebbero mai pensato di realizzare davvero questo piccolo grande desiderio, così come poi è stato. Circa due Anni fa, una di loro ha trovato uno stabile abbastanza grande, quasi 700 metri quadri. Un vecchio edificio dismesso e malconcio di periferia. Ha riferito alle Amiche e insieme hanno deciso di acquistarlo. Trovata la somma per l’acquisto, adesso, piano piano, stanno ristrutturando e la casa prende sempre più la forma della casa dei loro ... youreduaction

