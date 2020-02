Una startup consegna a domicilio i piatti degli chef stellati (Di sabato 1 febbraio 2020) Cosaporto (Crediti: Cosaporto) In questo momento stanno testando i biglietti di auguri sonori. “Il fattorino arriva a casa per consegnare i prodotti, magari una torta sorpresa, e fa ascoltare al festeggiato il messaggio personalizzato con la voce di chi lo ha mandato. È un servizio importante, qualche settimana fa abbiamo ricevuto un ordine da una ragazza che vive in Australia e che ci ha chiesto aiuto per mandare una torta a sua nonna che vive a Roma”. Stefano Manili è sempre alla ricerca di qualcosa che possa dare valore aggiuntivo a quello che a primo acchito potrebbe sembrare un servizio di food delivery. In realtà la sua creatura è qualcosa di diverso: si chiama Cosaporto – come la classica domanda che affligge un qualsiasi invitato a una cena in casa – e punta a risolvere proprio l’annoso dilemma. È una startup che dal 2017 recapita prodotti di alta categoria a domicilio. ... wired

matteorenzi : Domani a #Cinecittà facciamo proposte concrete sul #buongoverno: sbloccare i cantieri, la riforma dell'IRPEF, il ri… - enrico_farda : RT @matteorenzi: Domani a #Cinecittà facciamo proposte concrete sul #buongoverno: sbloccare i cantieri, la riforma dell'IRPEF, il rilancio… - TuriFilippo : RT @matteorenzi: Domani a #Cinecittà facciamo proposte concrete sul #buongoverno: sbloccare i cantieri, la riforma dell'IRPEF, il rilancio… -