Short track, Mondiali Junior 2020: Luca Spechenhauser quarto nei 1500m. Le azzurre della staffetta sono in finale (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono state assegnate le prime medaglie ai Mondiali Junior di Short track in corso di svolgimento a Bormio. Purtroppo nessun podio per l’Italia nelle finali oggi disputate, ma Luca Spechenhauser lo ha sfiorato nei 1500 metri. Un quarto posto davvero ottimo per il giovane pattinatore azzurro, che ha chiuso alle spalle dei due sudcoreani Kim Taesung ed Ahn Hyunjun e del cinese Zhang Thianyi. Ottima la prestazione di Spechenhauser anche nei 500 metri, dove ha centrato l’accesso alla finale B, chiudendo poi in settima posizione complessivamente. Corea del Sud che festeggia un altro oro anche nella distanza più breve con Lee Jeongmin, che ha battuto in finale il russo Vladimir Balbekov ed il cinese Sun Long. Notizie positive per i colori azzurri sono arrivate anche dalla staffetta femminile. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Chiara Betti, Viola de Piazza e Katia Filippi ... oasport

