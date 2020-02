Serie C | Monza-Lecco | probabili formazioni | pronostico e quote

Calciomercato Serie B e Serie C – Attaccante al Crotone - doppio colpo Spezia. Il Monza è di un’altra categoria : Ultime ore di Calciomercato. Due giorni di trattative per chiudere la finestra invernale. Tutti i club si muovono per cercare rinforzi. Non solo in Serie A, ma anche in Serie B e Serie C. Le ultime notizie. L’Ascoli è su Taugourdeau, centrocampista del Trapani. I marchigiani hanno inoltre chiuso lo scambio con l’Entella tra Chajia (va in bianco-azzurro) e Sernicola (in bianconero). Il Chievo prende il centrocampista svedese ...

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol live score : Monza e Triestina al successo : Risultati Serie C, Classifica e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 26 gennaio 2020, per la 23giornata di campionato.

Volley femminile - Serie A1 : 14^ giornata. Conegliano espugna Monza - +6 su Busto Arsizio. Ok Novara e Scandicci : La Serie A1 di Volley femminile è tornata dopo la pausa per i tornei preolimpici, questa sera si è disputata la quattordicesima giornata con sette partite in programma. Conegliano si conferma in testa alla classifica dopo aver sconfitto Monza a domicilio, le Campionesse d’Italia si sono imposte con un secco 3-0 alla Candy Arena grazie allo show di un’indemoniata Paola Egonu: l’opposto a messo ha segno 23 punti (3 muri, 4 aces) ...

Video/ Novara Monza - 0-3 - : highlights e gol - capolista travolgente - Serie C - : Video Novara Monza, risultato finale 0-3,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Silvio Piola, valida per il girone A della Serie C.

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : 11^ giornata. Conegliano batte Chieri - Busto Arsizio vince il derby con Monza - ok Novara : Oggi si è completata l’undicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile dopo gli anticipi di ieri vinti da Casalmaggiore e Bergamo rispettivamente contro Cuneo e Brescia. Conegliano si conferma in testa alla classifica generale e si rialza prontamente dal ko subito a Perugia che aveva interrotto la striscia di 17 vittorie consecutive in stagione. Le Campionesse del Mondo regolano agevolmente Chieri di fronte al proprio pubblico del ...

Galliani : «Monza? A breve in Serie A - e chiamerò Ancelotti» : Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, racconta alcuni retroscena del suo passato sportivo: le sue parole Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha concesso un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole relative a due grandi allenatori rossoneri, anche in chiave Monza. «Sono legatissimo ad Allegri. Su di lui non mi sbagliavo: già a Cagliari aveva il phisique du role, era quello giusto per ...

Matri può scendere in Serie C : il Monza prepara l’offerta : Il Monza sta dominando il campionato il campionato di Serie C, la squadra del presidente Berlusconi è di categoria superiore ed il vantaggio sul secondo posto sembra già tranquillizzante per ottenere la promozione diretta, le prossime partite saranno importanti per mettere in ghiaccio la prima posizione. Nel frattempo la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso e sta cercando altri colpi nel mercato di gennaio per rinforzare una squadra ...

Risultati Serie C - 17ª giornata : conferme da Monza - Vicenza e Reggina - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C torna in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Due gli anticipi del sabato. Nel girone A si è giocato Como-Juventus U23, 1-1 il risultato, nel girone B Arzignano-Virtus Verona, stesso risultato di 1-1. Domenica si gioca quasi tutto il resto del turno. Il Siena vince ad Alessandria, la capolista Monza fa 0-3 Olbia. Nel girone B vittorie per Carpi e Vicenza. Nel girone C la capolista ...