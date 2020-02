Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe: Blunck e Sharpe vincono a Mammoth Mountain (Di domenica 2 febbraio 2020) A Mammoth Mountain (USA) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo statunitense Aaron Blunck si è imposto di fronte al proprio pubblico (97.20) e ha così allungato in testa alla classifica generale, ora vanta 20 punti di vantaggio sul canadese Noah Bowman che oggi si è dovuto accontentare della seconda posizione (88.60) davanti all’altro statunitense Lyman Currier (88.20). Tra le donne, invece, ha trionfato la canadese Cassie Sharpe (90.00) ma a fare festa è stata soprattutto la russa Valeriya Demidova che, grazie al secondo posto odierno (89.00), ha allungato in testa alla classifica generale: ora ha 45 punti di vantaggio sulla cinese Kexin Zhang (oggi sesta, 79.40) e la Sfera di Cristallo è sempre più vicina. Terza piazza per l’altra canadese Rachael Karker ... oasport

