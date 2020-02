Salvini: «Vogliono processarmi anche per la Open Arms. Ma io non mollo» (Di sabato 1 febbraio 2020) L'ex ministro: «Mi è arrivata un'altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai». firenzepost

