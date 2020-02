Primera Division, Granada-Espanyol: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Primera Division, Granada-Espanyol: probabili formazioni, pronostico e quote All’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, alle ore 13:00 di sabato 1 febbraio, si disputerà Granada-Espanyol. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division. Il Granada adesso occupa la posizione numero undici in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Siviglia per 2-0. Sempre altalenante il rendimento degli andalusi, comunque distanti dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque in campionato, sono arrivati ben quattro ko, oltre a una vittoria.Segui Termometro Politico su Google News L’Espanyol è in coda alla classifica con 15 punti e proviene dal pareggio in casa contro l’Athletic Club per 1-1. Non male le ultime partite dei Pericos, che raschiano il fondo del barile ma sono comunque in corsa per la salvezza ... termometropolitico

