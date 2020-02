Pavia, bambini picchiati e lasciati a digiuno coi pannolini sporchi all’asilo (Di sabato 1 febbraio 2020) Pavia, bambini picchiati e lasciati a digiuno coi pannolini sporchi all’asilo In provincia di Pavia un asilo nido nel quale i bambini venivano picchiati e sottoposti a ogni genere di maltrattamenti: percosse, cibo schiacciato in bocca per farli mangiare, ma anche piccoli lasciati a digiuno. È quanto sarebbe accaduto, secondo quanto emerso dall’indagine condotta dalla Procura di Pavia, in un asilo nido di San Martino Siccomario. La responsabile della struttura e tre operatrici (di età compresa tra i 21 e i 42 anni) hanno ricevuto l’avviso di notifica di conclusione delle indagini preliminari. In caso un bambino, che all’epoca dei fatti aveva 2 anni e manifestava disturbi di linguaggio, è stato legato ad un seggiolone e colpito con uno schiaffo ad un labbro, provocandogli sanguinamento e gonfiore. Nell’atto vengono citati i soprusi che avrebbero dovuto ... tpi

