Nasce Gabriel Omar Batistuta | il Re Leone – 1 febbraio 1969 – VIDEO

Il 1° febbraio 1969 Nasce ad Avellaneda, in Argentina, Gabriel Omar Batistuta, uno dei più forti e prolifici attaccanti di tutti i tempi Si potrebbero spendere pagine e pagine per raccontare cos'ha significato Gabriel Omar Batistuta per il calcio. L'argentino, nato l'1 febbraio 1969 ad Avellaneda, è stato senza ombra di dubbio uno dei più forti attaccanti di tutti i tempi, capace di scrivere pagine di storia indelebili nella nostra Serie A e con la maglia della Nazionale Argentina. Batigol, o Re Leone – questi i soprannomi -, ha sempre vantato grande freddezza sotto porta, che abbinata ad un destro potente e ad un ottimo colpo di testa gli hanno permesso di battere diversi primati. Nel tempo ha saputo affinare le sue abilità imparando a calciare anche di sinistro, ma soprattutto diventando uno specialista dei calci di punizione.

