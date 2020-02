LIVE Kenin-Muguruza 4-6 6-2 3-2, Finale Australian Open 2020 in DIRETTA: la statunitense salva tre palle break! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Passante vincente di Kenin che vince il game da 0-40! A-40 Ace della statunitense in uno dei momenti più importanti! 40-40 Che carattere Kenin! Salva anche la terza palla break facendo muovere l’avversaria e punendola con il dritto. 30-40 Ancora un rovescio lungolinea vincente per Kenin! Il LIVEllo degli scambi è salito di colpo. 15-40 Il rovescio lungolinea non abbandona l’americana che annulla il primo break point. 0-40 Kenin sbaglia un dritto semplicissimo con i piedi dentro il campo, tre palle break per Muguruza. 0-30 Scappa via il dritto alla statunitense, momento di partita delicatissimo. 0-15 Rovescio di Kenin in rete in seguito all’accelerazione di Muguruza. 2-2 Smash a rimbalzo della spagnola che deve fare tre volte il punto per superare una Kenin in forma smagliante. 40-30 Ace centrale di Muguruza! 30-30 ... oasport

ShiulinS : RT @Ubitennis: Australian Open 2020 LIVE, day 13: Muguruza contro Kenin per il titolo - Ubitennis : Australian Open 2020 LIVE, day 13: Muguruza contro Kenin per il titolo -