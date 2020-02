LIVE Ciclocross, Mondiali U23 2020 in DIRETTA: duello per il successo tra Kump e Kuhn. Dorigoni cade e va in crisi (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) 13.46 Hendrikx resta solo al terzo posto. 13.45 Il vantaggio di Kamp ha superato la doppia cifra. Ricordiamo che il Tulipano ha vinto le ultime quattro gare disputate. Ultimo giro, intanto. 13.44 Kamp ha 8″ su Kuhn. Il neerlandese sembra avere qualcosa in più. 13.42 Hendrikx sembra possa staccare Benoist nella lotta per il bronzo. 13.40 Kamp e Kuhn sono sempre molto vicini. 13.40 Folcarelli 18esimo è il migliore degli italiani. Dorigoni è 34esimo. 13.37 Inizia il quinto giro per Ryan Kamp, Kuhn a 6″, Benoist a 17″ ripreso da Hendrikx. 13.36 Kuhn ha staccato Benoist e si trova a 7″ da Kamp. 13.35 Kuhn si è preso l’onere di chiudere su Kamp. Lo svizzero è superiore su tratti tecnici, ma Kump va meglio dove c’è ... oasport

