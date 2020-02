Johnny Depp: Amber Heard ammette di aver colpito l'ex marito (Di sabato 1 febbraio 2020) L'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, ammette di aver picchiato l'attore in momenti di rabbia esplosiva, stando ad una serie di registrazioni audio risalenti al 2015. L'ex moglie di Johnny Depp, l'attrice Amber Heard, avrebbe ammesso di aver picchiato suo marito in un momento di rabbia, stando ad una registrazione audio del 2015. L'audio in questione getta nuova luce sulla complicata situazione della coppia dopo il loro divorzio nel 2016, ad appena due anni dalle nozze. Durante la separazione, entrambe le parti hanno sostenuto di aver subito abusi fisici e psicologici. James Franco: nella causa tra Johnny Depp e Amber Heard vuole che la sua testimonianza sia segreta Nella registrazione audio portata alla luce da DailyMail.com, Heard e Depp stanno discutendo le conseguenze di uno dei ... movieplayer

