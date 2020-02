Indy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile (Di sabato 1 febbraio 2020) Indy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. E’ stato adottato quando aveva pochi mesi di vita, da quello che doveva essere il suo amico umano, ma il ragazzo invece di prendersi cura di lui, si divertiva a trascurarlo. La sua vita era appesa ad un filo ed infatti, i volontari hanno dovuto portarlo via da quella casa molto in fretta, altrimenti il suo cuore avrebbe cessato di battere per sempre. Quando Indy è arrivato dal veterinario, è stato scoperto qualcosa di orribile, che ha sconvolto tutti. Nessuno di loro aveva mai visto una cosa del genere. Il cucciolo, oltre ad essere malnutrito e disidratato, aveva anche molti traumi celebrarli, che ostacolavano il suo equilibrio e per questo, aveva bisogno di lunghe terapie. Il medico non sapeva se il dolce cagnolino sarebbe riuscito a sopravvivere, ma nonostante tutto, insieme ai volontari, ... bigodino

