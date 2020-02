Incidente a Perugia, auto contro camion: Massimo muore schiacciato tra le lamiere a 43 anni (Di sabato 1 febbraio 2020) È morto in un Incidente stradale lungo la Statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia, Massimo Federici, 43enne consigliere comunale di Filottrano, in provincia di Ancona. La vittima si trovava in zona per motivi di lavoro: con la sua auto è andato a finire contro un camion ed è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. Incidente mortale lungo la Statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia, all’altezza del km 9 . Questa mattina un’auto si è scontrata contro un camion. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della vettura, Massimo Federici, 43enne consigliere comunale di Filottrano, in provincia di Ancona, rimasto letteralmente schiacciato nell’abitacolo, ridotto ad un cumulo di lamiere dopo il tamponamento. Per lui non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni sono state definite subito critiche. Portato ... limemagazine.eu

