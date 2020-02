GF Vip, colpo di scena: l’ex concorrente torna nella Casa e spiazza tutti (Di sabato 1 febbraio 2020) Una notizia clamorosa, che fa molto piacere a numerosi telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’. Pasquale Laricchia è nuovamente tornato nella Casa più spiata d’Italia. Molte persone non si erano date pace dopo la sua eliminazione ed avevano sperato che potesse rientrare. Ed ecco dunque tramutarsi in realtà il sogno. Il padrone di Casa Alfonso Signorini ha cercato un ruolo per lui e lo ha immediatamente individuato. Pasquale è infatti il nuovo personal trainer del ‘GF Vip 4’. Ricordiamo che i concorrenti di quest’anno possono impiegare un’ora del loro tempo settimanale per fare fitness ed oggi hanno avuto la gradita sorpresa. In precedenza, era invece presente un altro personal trainer. I ‘gieffini’ avevano già indossato la tuta da ginnastica ed erano intenti a sistemare alcune cose in cucina, quando hanno sentito la porta rossa ... caffeinamagazine

recycle__bin : dottori infallibili chiedi a marchettare da fogna di entusiasmanti sevizie non fallirà un colpo culo parato da gent… - novasocialnews : Colpo di testa per Alessandra Amoroso: ecco il nuovo look con i capelli grigi (FOTO) #novasocialnews #nonstopnews… - Stellam07448105 : RT @Stellam07448105: Domanda:stavo ridendo come una matta ascoltando jonatan e la Guaccero che raccontano dei vip che incontrano alieni??????d… -