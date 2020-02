Devastante incendio via Casilina, in fiamme capannone industriale della Gemafar a Colleferro (Di sabato 1 febbraio 2020) Questa mattina, intorno alle 5, un capannone industriale della Gemafar a Colleferro ha preso fuoco. Un incendio di vaste dimensioni, che ha richiesto l'intervento di cinque squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti e carro schiuma. Ancora ignote le cause del rogo: sul posto i carabinieri per le indagini del caso. fanpage

