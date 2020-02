Brucia l’auto dell’ex compagna, 50enne in carcere nel Casertano (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoHa Bruciato l’auto dell’ex compagna, tentando di speronarla qualche giorno dopo. Protagonista un 50enne di Cancello ed Arnone (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo si è tradito sui social nei giorni precedenti alle aggressioni, quando ha postato immagini e frasi in cui preannunciava ciò che avrebbe fatto. I carabinieri, cui la vittima ha denunciato i fatti, hanno visionato i post raccogliendo gli elementi contro il 50enne. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Brucia l’auto dell’ex compagna, 50enne in carcere nel Casertano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

diceNiNi : @crist_1969 No, semmai inquinatore consapevole è il mio vicino di casa che con l'auto va anche al cesso e nel camin… -