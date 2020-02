Blitz nei ristoranti del centro storico: distrutti 175 chili di cibo non a norma (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Blitz nelle attività commerciali del centro storico di Napoli dove sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla distruzione di 175 chili di cibo non a norma oltre a 16mila euro di sanzioni. I controlli sono stati eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 centro che ha operato in piazza Dante, via Bellini e corso Amedeo di Savoia (a prosieguo delle attività di sabato scorso in via Santa Teresa degli Scalzi) un intervento di Prevenzione per la Sicurezza Alimentare. Hanno partecipato 38 operatori del Dipartimento di Prevenzione (Medici Veterinari, Medici, Tecnici della Prevenzione) e 4 Unità di personale dell’autoparco Centrale. Sono stati ispezionati 45 esercizi alimentari. Di questi, in particolare: 14 ristoranti e pizzerie, 2 Minimarket, 1 Vendita cibi etnici, 12 Bar, 1 Gelateria, 1 Enoteca, 7 ... anteprima24

