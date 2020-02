Bisceglie-Avellino, i convocati di Ezio Capuano: prima chiamata per i nuovi (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È stata diramata la lista dei convocati di Ezio Capuano per la gara contro il Bisceglie valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. prima chiamata per i nuovi arrivati Federico, Garofalo, Rizzo, Ferretti, Sandomenico e Pozzebon. Fuori Njie e Karic (scelta tecnica). Mentre come previsto rimangono fuori dall’elenco i lungodegenti Charpentier e Silvestri. Ecco la lista dei 23 convocati: Portieri: Dini, Tonti. Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Parisi, Zullo. Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Rizzo, Rossetti. Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Ferretti, Sandomenico, Pozzebon. L'articolo Bisceglie-Avellino, i convocati di Ezio Capuano: prima chiamata per i nuovi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

