Vende la casa ma non vuole andare via da lì (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una vicenda assurda quella accaduta ad una ragazza, Tamara Holloway che, dopo aver comprato una casa, si è trovata di fronte al venditore che non voleva andare via. La ragazza aveva firmato il contratto e aveva pagato per intero l’immobile, una villetta ma l’acquirente, dopo aver preso i soldi, ha sostenuto che nel contratto non c’era scritto da nessuna parte che se ne sarebbe dovuto andare e lasciarla ibera. L’uomo, infatti, ha detto così: “La transazione è andata a buon fine e hanno acquistato una ottima proprietà. Però tecnicamente io non devo andare da nessuna parte. Possono provare a sfrattarmi, ma non ce la faranno”. La ragazza, fino ad ora ha provato con le buone maniere a mandare via il venditore così come ci ha provato la agenzia immobiliare che ha fatto da tramite ma nulla è servito. Ora Tamara dovrà procedere per vie legali e i tempi saranno molto lunghi. Le ... baritalianews

