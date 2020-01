UeD gossip, Giuseppe: attacco a Sonny, una frase potrebbe irritare Sara (Di venerdì 31 gennaio 2020) Uomini e Donne gossip, Giuseppe Nastasi: il corteggiatore a cuore aperto su Sara Shaimi Giuseppe Nastasi a Uomini e Donne è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé. Arrivato in studio per corteggiare Sara Shaimi, il corteggiatore non è passato di certo inosservato per i suoi modi di fare. Il ragazzo ha scelto di non … L'articolo UeD gossip, Giuseppe: attacco a Sonny, una frase potrebbe irritare Sara proviene da gossip e Tv. gossipetv

UeD gossip Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : UeD gossip