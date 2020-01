Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati, lei piange in studio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Erano pronti per le nozze, Ida e Riccardo. Lei ha provato l’abito da sposa, ha nominato la sua damigella d’onore, Gemma Galgani, ma qualcosa è andato storto. Ida e Riccardo in rotta Durante l’ultima registrazione del Trono Over era presente Ida Platano e, contrariamente alle aspettative, non era lì per dimostrare a tutti quanto fosse felice. La dama è scoppiata in lacrime, un vero fiume in piena, quando le è stato chiesto come andassero le cose con Riccardo. Non ha raccontato dettagli, non ha voluto confermare se si trattasse di una rottura definitiva, fatto sta che le sua disperazione ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della coppia. Come andrà a finire? L'articolo Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati, lei piange in studio proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

zazoomnews : Uomini e Donne- Anticipazioni oggi 31 gennaio: la sfilata delle dame! Trono Over - #Uomini #Donne- #Anticipazioni - ilariadituccio : RT @alientwin13: Voglio il trono over ovunque. Voglio un Grande Fratello coi protagonisti del trono over, voglio Amici edizione trono over,… - LaviniaL1982 : @Ri_Ghetto Tutti lo siamo ...basta ...il trono over con loro diventa business palese e ridicolo ????? -