The Sims 4 a quota 20 milioni di giocatori, EA si concentra sullo sviluppo di giochi come servizi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oggi Electronic Arts ha pubblicato i risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2020, relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. L'amministratore delegato Andrew Wilson ed il direttore operativo e finanziario Blake Jorgensen. Wilson definisce il trimestre "eccellente"."È stato un terzo trimestre eccellente, con i nostri nuovi giochi e servizi live che hanno deliziato molti giocatori in tutto il mondo. I nostri fantastici team creativi di Electronic Arts continuano a offrire alcune delle esperienze e dei contenuti di alta qualità, innovativi e coinvolgenti a un pubblico globale in crescita". Blake Jorgensen ha dichiarato che la compagnia si aspetta che i giochi come servizi continuino a guidare la crescita oltre marzo e fino all'anno fiscale 2022 (che inizia il 1 aprile 2021) grazie al prossimo Battlefield."Negli ultimi dodici mesi, abbiamo ... eurogamer

