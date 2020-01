Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti rivela: “Io e Ezio Greggio guardavamo le Veline da sotto ed erano senza mutande” (Di venerdì 31 gennaio 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, Ezo Iacchetti ha rivelato alcuni retroscena inediti su Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che per 26 anni ha condotto assieme all’amico e collega Ezio Greggio, raccontando anche un incidente hot che ha per protagoniste le Veline. “Ricordo una volta molto divertente. Una sera io e Ezio Greggio ci accorgemmo che le Veline, mentre le guardavamo da sotto, erano senza mutande. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio ed io non potevamo crederci”, ha detto. Iacchetti non ha voluto però rivelare i nomi delle due Veline in questione né tanto meno dare qualche indizio su quando sia successo. L'articolo Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti rivela: “Io e Ezio Greggio guardavamo le Veline da sotto ed erano senza mutande” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

