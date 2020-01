Scuola: in Sicilia meno libri e più moschetto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cuochi e camerieri per le mense degli ufficiali; hostess per mostre e convegni su armi ed eroiche imprese di guerra; fabbri, falegnami e verniciatori per le officine di riparazione di vecchi blindati e carri armati. Grazie al Protocollo d'Intesa firmato a Palermo l'11 aprile 2019 dal Comando Militare dell'Esercito e l'USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, un centinaio di studenti delle scuole secondarie superiori dell'Isola potranno sperimentare per qualche settimana un'attività (...) - Istruzione / Esercito, Istruzione, Scuola, Studenti, feedproxy.google

