Orario Cagliari-Parma e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ventiduesima giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, con la terza giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nell’anticipo di sabato 1 febbraio il Cagliari di Rolando Maran contro il Parma di mister Roberto D’Aversa. Nel match, che andrà in atto alle 18 nel nuovissimo impianto della Sardegna Arena, si affronteranno due squadre che fino a qui stanno interpretando un grandissimo campionato e si trovano inaspettatamente appaiate al sesto posto a quota 31 punti, a ridosso della zona-europa. I padroni di casa, dopo il pareggio di grande rilevanza contro l’Inter di Antonio Conte nell’ultima giornata, si presenteranno con tutte le intenzioni di dimostrare ai propri tifosi di essere ufficialmente usciti dalla “crisi” pervenuta nelle ultime partite e di potersi giocare tutte le loro carte per la corsa europea. Nell’altra metà-campo, i ... oasport

