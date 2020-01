METEO invernale ESTREMO: calma prima della TEMPESTA (Di venerdì 31 gennaio 2020) Che sia un gennaio dal METEO estremamente mite ce ne siamo accorti tutti: in questi giorni sembra primavera, altro che giorni della merla! Ma c'è di peggio: a livello europeo non mancano solo freddo e neve, ma succedono vere e proprie tempeste di fulmini in Svizzera, come se fossimo in piena primavera! Decenni fa alle latitudini del Nord Italia (e a maggior ragione della Svizzera) erano del tutto inesistenti i temporali in questo periodo dell'anno, mentre oggi capitano anche in pieno inverno, come successo nel 2018 in Piemonte e la scorsa notte sulle Alpi. Ma non è finita: nel Regno Unito ci sono stati molti danni per il vento, ancora più ESTREMO in Benelux con raffiche a 200 km/h, una nuova TEMPESTA di neve in Islanda: sono tutti segnali di forte estremizzazione METEO. Premettiamo subito che le tempeste di vento sono sempre accadute in Europa e il Mare del Nord è ... meteogiornale

