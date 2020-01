L’Amica Geniale 2 in onda anche su HBO: la rete annuncia la data ufficiale mostrando delle scene inedite (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'Amica Geniale 2 andrà in onda anche su HBO ma la cosa che renderà orgogliosi, almeno per una volta, gli italiani, è che la rete americana arriverà dopo quella italiana. Rai1 ha già programmato gli otto episodi dal 10 febbraio per un totale di quattro serate ma gli americani dovranno attendere il mese di marzo per vederli in onda in Patria e in inglese. Proprio poco fa HBO ha annunciato la data ufficiale de L'Amica Geniale 2 scrivendo: "A timeless friendship comes of age. The second season of #MyBrilliantFriend, based on the Neapolitan novels by Elena Ferrante, premieres March 16".Ad accompagnare l'annuncio c'è un intenso promo dei nuovi episodi che, oltre alle scene di violenza e della prima notte che Lila passerà con suo marito, mostrerà qualcosa in più su Lenù e della sua vita tra gli studi a Pisa e le prime passioni.Ecco il video subito di ... optimaitalia

