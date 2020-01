Italia-Galles orario e tv, Sei Nazioni rugby 2020: programmazione Dmax, programma, streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2020 e inizia con la sfida di Cardiff tra i campioni in carica del Galles e l’Italia del neo ct Franco Smith. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Dmax, ma sarà visibile anche in streaming web su Dplay. Per il proprio debutto alla guida dell’Italrugby Smith sceglie un triangolo allargato con Matteo Minozzi estremo e sulle ali Mattia Bellini e Leonardo Sarto. Coppia di centri inedita formata da Carlo Canna e Luca Morisi che collezioneranno rispettivamente 40 e 30 caps con Italrugby nel prossimo match. Confermata la mediana e le terze linee che hanno ben figurato nel secondo match della rugby World Cup in Giappone contro il Canada, con Braley che affiancherà Allan, mentre il numero 8 Steyn sarà supportato da Negri e Polledri. In seconda linea accanto ad Alessandro Zanni troverà spazio l’esordiente ... oasport

