Incidente a Cislago: abbagliata dal sole, travolge ciclista (Di venerdì 31 gennaio 2020) Incidente a Cislago alla rotonda della Varesina all’incrocio con via Veneto e via 4 Novembre: secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine, la donna alla guida di un’auto ha urtato un ciclista che la precedeva. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della locale Croce Rossa, i cui sanitari hanno controllato i parametri vitali dell’uomo rovinato da terra: si tratta di un uomo di una quarantina d’anni, il quale si è procurato un forte trauma alla schiena, per cui è stato accompagnato al pronto soccorso. A eseguire i rilievi sono stati i carabinieri: l’automobilista non avrebbe visto il ciclista perché abbagliata dal sole. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Incidente a Cislago: abbagliata dal sole, travolge ciclista - -