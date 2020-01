Il teaser della miniserie tratta dal Complotto contro l’America di Philip Roth (Di venerdì 31 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=T Xu6FuP-IM Arriverà il prossimo marzo la miniserie che Hbo ha tratto da Il Complotto contro l’America, uno dei romanzi più acclamati di Philip Roth. Pubblicato nel 2014, ed edito anche in Italia da Einaudi, il romanzo è un’ucronia in cui si immagina che le elezioni del 1940 non siano state vinte da Franklin Delano Roosevelt bensì da Charles Lindbergh, famoso aviatore noto per le sue posizioni simpatizzanti per il nazismo. Decidendo di non intervenire nella Seconda guerra mondiale e firmando un patto di non aggressione con Hitler, il nuovo Presidente degli Stati Uniti cambia il corso della storia, ma soprattutto getta il paese in un’ondata di antisemitismo. Mentre nessuno sospettava della sua vittoria o della sua pericolosità, gli ebrei americani sono costretti a confrontarsi con un odio razziale mai visto prima. Come si vede nel primo teaser diffuso in ... wired

