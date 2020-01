Il Grande Fratello Vip 2020 delle offese e delle liti torna in onda con Pago e Paolo Ciavarro protagonisti: anticipazioni 31 gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 delle offese e delle liti torna in onda oggi, 31 gennaio, con Pago e Paolo Ciavarro protagonisti. Questo è quello che possiamo dirvi sulla nuova puntata del reality show che va in scena occupando due prime time alla settimana oscillando tra il 17 e il 20% di share in relazione al competitor diretto. Questa sera Alfonso Signorini e i suoi dovranno vedersela con Milly Carlucci e la finalissima del suo Il Cantante Mascherato in onda oggi, come andranno gli ascolti? Sicuramente Il Grande Fratello Vip 2020 parte sicuramente svantaggiato ma la puntata si annuncia come ricca di colpi di scene e, manco a dirlo, di liti.Mai come quest'anno i vip stanno dando prova di non avere peli sulla lingua soprattutto quando in gioco c'è il rilancio della propria carriera, ma a quale costo? Barbara Alberti è stata accusata di aver giocato con il suo malore per evitare il ... optimaitalia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -