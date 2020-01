Francia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2020: programma, orario e tv (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il primo weekend del Guinness Sei Nazioni 2020 si chiuderà domenica con la supersfida tra la Francia e l’Inghilterra, un classico del rugby mondiale e una delle sfide più sentite del torneo. Il match è in programma domenica con fischio d’inizio alle ore 16.00 allo Stade de France di Parigi e sarà trasmesso in diretta su DMAX. La Francia arriva all’appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale in Coppa del Mondo, ma alla guida dei Bleus oggi siede Fabien Galthié che ha preso il posto di Jacques Brunel al termine del torneo iridato. E il tecnico transalpino ha rivoluzionato la squadra, inserendo due esordienti nel XV iniziale. Sono l’estremo di Montpellier Anthony Bouthier, che vestirà la maglia numero 15, e il suo compagno di club Mohamed Haouas, a pilone, mentre Boris Palu e Cameron Woki potrebbero esordire dalla panchina. L’Inghilterra, finalista in ... oasport

